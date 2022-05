Il Centro Sport Abbadia premiato con il Discobolo d'oro del Csi

Il Centro Sport Abbadia premiato per gli oltre 45 anni di preziosa attività al servizio del paese e dei giovani. L'associazione abbadiense, nata nel 1975, sabato scorso è stata insignita del prestigioso "Discobolo d'oro al merito" dal Csi nazionale. La consegna della targa è avvenuta in occasione della cerimonia organizzata dal Csi Lecco, durante la quale lo stesso premio è andato anche a Oltretutto e Polisportiva Suello.

Il presidente Luca Donato è stato accompagnato da presidenti del passato, dirigenti e tecnici con i quali condividere il Discobolo d'oro. "È un riconoscimento agli anni di lavoro che viene consegnato in virtù di tutte le cose positive che abbiamo fatto per il paese - spiega - Per noi è la prima volta. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che sono si sono avvicendati in questi anni, dirigenti, allenatori, accompagnatori, non è un premio a una singola persona ma a tutti quelli che hanno partecipato negli anni. Siamo super felici, in questo periodo particolare, di poter ricominciare a vivere".

"Stagione dura ma positiva"

Il premio risale al 2020 perché purtroppo, a causa della pandemia, la consegna era stata rinviata. E proprio il periodo pandemico ha fortemente condizionato le ultime due stagioni sportive, bloccandole a più riprese e creando problemi nel coinvolgimento dei giovani. "Questa è stata comunque positiva - prosegue Donato - Nonostante la sospensione a gennaio e febbraio e le difficoltà nel portare fuori i bambini, che hanno perso un po' di voglia, siamo risaliti con i numeri. Speriamo che dall'anno prossimo sia tutto normale e si possa lavorare con maggiore tranquillità".

Confermate le tradizionali iniziative per l'estate, a cominciare dalla Remada che si svolgerà nella terza settimana di luglio, mentre sono in corso riflessioni sul torneo di beach volley.