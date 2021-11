Quand'era cucciolo gli spararono. Si cerca ancora una casa per Libero

Anche l'associazione "Freccia 45", con sede a Mandello, si unisce all'appello per trovare casa al cane Libero. Aderendo alla campagna "Adozione del cuore" le volontarie lecchesi hanno raccontato la terribile storia del tenero amico a quattro zampe, al quale spararono quand'era ancora cucciolo. "Libero era solo un cucciolo quando gli spararono! Fu trovato sofferente che zoppicava, nella periferia di Palermo, dove abbandonano i cani non desiderati. Forse Libero era riuscito a scappare prima che il suo carnefice lo finisse. Qualcuno si era divertito a sparare alle sue zampette. Un cucciolo, come si fare questo a un esserino innocente?"

Adesso Libero si trova ancora in Sicilia in provincia di Palermo. Sono già passati quattro anni e per lui nessuno ha mai chiamato. "Dobbiamo riprovarci - continuano le protavoci di Freccia 45 - Libero ha una zampetta impallinata che ha frantumato le ossa. Purtroppo, non si può intervenire chirurgicamente e ciò gli impedisce di poggiarla in terra, ma questo non fa di lui un cane non autosufficiente. Libero è un cane dolcissimo di taglia media, bellissimo. Corre e gioca normalmente. Castrato e vaccinato e soprattutto negativo alla Leishmania. Libero è un cane assolutamente socializzato con tutti. Adora i suoi simili e gli umani. Ci date una mano a trovargli una famiglia che lo ami per il cane dolce che è? Per un'adozione fantastica lo portiamo ovunque. Libero se lo merita davvero".

I contatti

I contatti per Libero sono: Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com - Cinzia Manzoni 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it - Pina 339 333 4018 - Marina 334 191 9062. Freccia 45 è un'associazione di promozione sociale con sede a Mandello del Lario che aderisce all'I Care Network. I volontari operano in tutta Italia relativamente alla lotta alla sperimentazione sugli animali, fine primario associativo. "Oltre a questo, Freccia 45 si occupa di aiutare altre realtà, nella diffusione di appelli in supporto ad animali in difficoltà - commenta Silvia Garozzo - Ci ha molto colpito la storia del povero Libero, cagnolino che si trova attualmente nel sud Italia, ed a cui hanno sparato alle zampette. Per una buona adozione Libero verrà portato ovunque".