Scampagnata in città: cervo avvistato a Castello durante la notte

Lecco "invasa" da un cervo nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre. Un esemplare è stato infatti avvistato nei rioni alti della città capoluogo intorno alle 5 del mattino mentre si aggirava sulle arterie principali. Nel video che vi proponiamo, diffuso sui social network, si vede l'animale scendere per via don Giuseppe Pozzi e infilarsi in via Solferino, nel pieno del rione di Castello sopra Lecco.