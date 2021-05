Sold-out di prenotazioni per i Campus estivi al Cfpa Casargo

Volge al termine l'anno scolastico 2020/2021 e il Cfpa Casargo è già focalizzato sulla stagione estiva: la struttura è full di prenotazioni da parte di società sportive e campus musicali.

Grazie ai suoi ampi spazi, il Cfpa potrà garantire lo svolgimento delle attività mantenendo anche quest'anno un efficace distanziamento sociale. Saranno infatti circa 140 i posti letto disponibili, con le due ampie sale ristorante per i pasti mentre all'esterno si potranno praticare gli sport nei campi da pallavolo, calcio e basket, oppure nell'ampia palestra interna in caso di maltempo.

Per cinque settimane il Cfpa ospiterà Anbima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome), rispettivamente tre settimane Anbima Lombardia e due settimane Anbima Milano. Successivamente sarà la volta del Basket Erba e del Basket Lecco. La Polisportiva Mandello e "Progetto Arcobaleno" saranno ancora insieme a Casargo per promuovere l'attività motoria e sportiva come momento e opportunità di relazione e interazione sociale. In seguito verranno ospitati anche due cori e un'associazione di karate.

«Felici di aprire le nostre porte»

«Come tutte le estati, siamo felici di aprire le porte del Cfpa e di sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità anche nella stagione estiva. Ringraziamo tutte le associazioni e società che ci hanno scelto, confermando che il Cfpa è una struttura versatile e adattabile ad ogni esigenza» commenta Marco Cimino, direttore del Cfpa Casargo.

«Poter portare le persone a Casargo significa far conoscere il nostro meraviglioso territorio, un contesto naturalistico e turistico unico. Da sempre il nostro intento è di sfruttare al massimo le potenzialità della struttura scolastico, e anche quest'anno possiamo dirci soddisfatti del risultato» aggiunge Marco Galbiati, Presidente del Cfpa Casargo.