Conclusa la "bolla anticovid" alla scuola alberghiera di Casargo

A Casargo si è concluso l’esperimento del “convitto continuativo” iniziato il 30 novembre presso l'istituto alberghiero: nessun caso di Covid registrato durante le tre settimane di “bolla” vissute dagli alunni che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, presa come esempio da molti organi di informazione locali e nazionali. Promotori e partecipanti hanno espresso soddisfazione per l'esperienza vissuta, risultata utile anche dal punto di vista formativo.

Nei prossimi giorni apriranno inoltre le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, precisamente dal 4 al 25 gennaio. I primi dieci iscritti entro giovedì 6 riceveranno in omaggio la divisa da tempo libero del Cfpa.

«Sono numerose le novità per il 2021, a partire dall’apertura del Ristorante Didattico a Lecco riservato esclusivamente agli alunni del Cfpa che rappresenterà per loro una grande occasione per fare pratica in un contesto reale - dichiara Marco Galbiati, presidente del Cfpa Casargo - Andrà avanti anche il progetto dedicato all’Hotellerie con lo sviluppo di un piano d’azione che si concretizzerà nel 2022. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere il nostro istituto un'eccellenza a livello nazionale: i due importanti investimenti sul ristorante didattico e sul progetto hotellerie renderanno il Cfpa un punto di riferimento per qualità e offerta formativa».

Gallery