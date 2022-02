Vuoi scoprire i segreti di vino e cucina? Te li insegnano gli chef della scuola alberghiera

Si intitola ?Divino Gusto? il percorso ideato dal Cfpa Casargo e rivolto a tutti gli appassionati di cucina e vino. L'iniziativa si compone a sua volta di due diversi corsi, uno dedicato alla cucina e l?altro focalizzato sui vini. Il corso di cucina sarà tenuto dagli chef dell?istituto alberghiero e prevede la realizzazione di un gustoso menù pasquale, dall?antipasto al dessert.

Il corso prenderà il via il 16 marzo e si terrà ogni mercoledì fino al 6 aprile per un totale di 4 lezioni dedicate all?antipasto, alla prima e seconda portata per concludere con il dessert, tutto a tema pasquale.

Il corso di avvicinamento al vino sarà tenuto da maître e sommelier della scuola prevede la degustazioni dei migliori vini Italiani. Il corso prenderà il via il 15 marzo e si terrà ogni martedì fino al 5 aprile per un totale di 4 lezioni dedicate ai vini lombardi, piemontesi, veneti e siciliani.

La durata dei corsi, con una parte teorica e una pratica

I corsi, le cui singole lezioni dureranno 2 ore e mezza per un totale di 10 ore, prevedono una parte teorica e una pratica. Sarà possibile frequentare entrambi i corsi essendo programmati in giorni infrasettimanali diversi. Per favorire la partecipazione ad entrambi i corsi, le lezioni sono state programmate in giornate infrasettimanali diverse.

"Questa è la prima attività dell?anno aperta a persone del territorio che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Mettiamo a disposizione degli utenti la professionalità dei nostri insegnanti e l?avanguardia della nostra scuola con tutta la sua strumentazione" - commenta Marco Cimino, Direttore del Cfpa Casargo. Per maggiori informazioni, in particolare su programma, costi e argomenti, è possibile visitare il sito www.cfpacasargo.net, scrivere a reception@cfpacasargo.it o telefonare allo 0341-840250.