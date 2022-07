La scuola alberghiera di Casargo compie mezzo secolo e guarda al futuro

Il Cfpa di Casargo si appresta a celebrare i 50 anni di attività: un traguardo storico per la scuola fondata nel 1972, oggi è sinonimo di eccellenza, storicità e qualità. L’anno 2022/2023 sarà quindi un collettore di iniziative volte a celebrare sia il passato e la storicità della scuola sia il futuro con nuovi progetti ed iniziative. Un momento di celebrazione di ciò che è stato e ciò che sarà, un punto di svolta che prenderà la storicità di Casargo proiettandola verso il futuro.

Prima di annunciare il calendario di eventi e di iniziative, è stata realizzata una survey digitale interna alla scuola denominata “La scuola che vorrei” e rivolta agli alunni, professori, genitori e tutti i dipendenti dell’istituto. L’obiettivo era quello di raccogliere suggerimenti ed opinioni per individuare i settori da potenziare e per adeguare lo stile della scuola a livello d’immagine.

Il direttore Cimino: "Ogni cambiamento deve partire dalle persone che vivono la scuola"

“Ogni cambiamento deve partire dalle persone che quotidianamente vivono la scuola in tutti i suoi aspetti - commenta Marco Cimino, Direttore del Cfpa Casargo - Per questo abbiamo realizzato una survey interna che contribuisse alla costruzione del nuovo look della scuola. Siamo soddisfatti dei feedback ricevuti, utilizzeremo diversi spunti per rinnovare e migliorare le situazioni esistenti con l’obiettivo di rendere l’anno del 50°anniversario davvero speciale".

Il presidente Galbiati: "Oltre agli alunni, vogliamo coinvolgere la cittadinanza e i partner storici del Cfpa"

“Storicità della scuola, alto livello formativo e centralità dello studente sono i 3 concetti chiave che guideranno le scelte di rinnovamento che attueremo nei prossimi anni - aggiunge Marco Galbiati, presidente del Cfpa Casargo - L’anno 2022-2023 sarà sicuramente un anno ricco di iniziative per gli studenti e non solo. Oltre ai nostri ragazzi, vogliamo coinvolgere gli stakeholders, la cittadinanza e tutti i partner storici del Cfpa in un percorso condiviso".

In programma il restyling del logo dell'istituto e un evento inaugurale per il nuovo anno scolastico

Grande attesa quindi per la prima delle attività di comunicazione intraprese, che prevede il restyling del logo della scuola con una declinazione particolare per il 50esimo. In programma per l’inizio del nuovo anno scolastico un grande evento inaugurale per far vivere la scuola a 360 gradi a tutti, una serie di laboratori, conferenze con esperti del settore e masterclass con professionisti. Ampio spazio anche agli ex alunni del Cfpa che porteranno i loro percorsi di successo come esempio per i futuri chef e maitre.