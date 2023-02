I follower hanno votato: la migliore pasticceria del territorio è "Arte Sapori"

I ragazzi della pagina Instagram Il Lecchese Imbruttito, Giovanni Regazzoni e Filippo Bussola, l'hanno rifatto: un nuovo contest, come ormai abitudine, per decretare questa volta la pasticceria migliore del territorio.

La "Champions pasticceria", come è stata ribattezzata, ha visto sfidarsi ben 32 locali in un tabellone a eliminazione diretta, proprio come quello di un torneo tennistico.

I vincitori delle singole sfide sono stati decretati dai follower della pagina attraverso i voti nelle story. "Grazie a tutti gli imbruttiti che hanno partecipato e alle 32 pasticcerie per aver aderito con entusiasmo" hanno spiegato, a fine iniziativa, i promotori.

La vittoria è andata ad Arte Sapori, pasticceria presente sia a Oggiono sia a Lecco in via Nazario Sauro. Una vittoria molto combattuta su Zenzero e Cannella, con oltre 4mila voti per decretare la pasticceria vincitrice. Battute in semifinale, ma comunque fra le top 4, Pasticceria Fumagalli di Barzanò (che ha perso nel testa a testa con Zenzero e Cannella) e 'O Sole mio, locale sito in via alla Chiesa a Lecco che ha ceduto il passo alla vincitrice del contest.

I contest precedenti

Come detto, non è la prima volta che Il Lecchese Imbruttito coinvolge i propri fan in un contest simile: dal 2020 a oggi sono già stati decretati infatti pizzeria (Pulcinella), Meraviglia nel Lecchese (Orrido di Bellano), Comune imbruttito (Varenna), scuola (Badoni), hamburger (Shamrock Irish Pub), serie tv più amata dai lecchesi (La Casa di Carta), sushi (Shabu Lecco), gelateria (Serendipity) e ancora pizzeria (Napul'è).

Il tabellone completo