Dopo quasi 40 anni di attività chiude la storica pizzeria "De Castel"

Se ne va un pezzo del rione di Castello. La pizzeria "De Castel", infatti, ha abbassato la saracinesce per l'ultima volta domenica 21 novembre. Dal forno non uscirà più una delle migliori pizze, certamente fra le più apprezzate, della città; le decine di lavoratori e avventori che tra pranzo e cena erano soliti ritrovarsi al locale di Via Fogazzaro dovranno cercare un'alternativa.

Il titolare, Sergio, ha affidato il messaggio d'addio a un cartello affisso fuori dalla porta d'ingresso della pizzeria, con relativi e immancabili ringraziamenti. "Cari amici e clienti - si legge - vi informo che dopo 37 anni, la Pizzeria de' Castel il 21 novembre cesserà l'attività. Il momento incerto e complicato mi costringe a prendere questa decisione difficile ma necessaria. Ringrazio tutti voi che in questi anni mi avete dato fiducia scegliendo il mio locale".

Nel 2020 la chiusura del Larius

Il riferimento è ovviamente anche al periodo di crisi generale causato dalla pandemia da covid e dalle relative restrizioni, che tanto ha pesato sulle attività economiche del territorio. Quando un negozio o un ristorante con quasi quarant'anni di storia alle spalle è costretto a chiudere, non è mai un buon segnale. A Lecco chiusure di questo genere si sono purtroppo susseguite negli ultimi anni: l'ultimo caso eclatante prima della "De Castel" fu quello del Larius.