Camion in panne sulla Statale 36: chiusa la Lecco-Ballabio

Problemi lungo la Strada Statale 36 racc. Intorno alle 13.30 di lunedì 31 luglio è stata disposta la chiusura della corsia in discesa per i gravi problemi meccanici che hanno colpito un autocarro in transito nella zona della galleria Giulia.

Sul posto si sono portati i tecnici di Anas e gli agenti della Polizia stradale, che hanno disposto la chiusura del tratto fino alla rimozione del mezzo in panne dalla sede stradale. Il traffico è stato temporaneamente deviato lungo la vecchia Lecco-Ballabio e questo ha logicamente creato dei problemi nella città capoluogo.