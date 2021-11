Lavori in galleria, Anas chiude la galleria del Monte Barro in orario notturno

Per favorire l'esecuzione di attività di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria Monte Barro lungo la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", Anas ha programmato due chiusure esclusivamente in orario notturno per minimizzare i disagi all'utenza.

Nel dettaglio, la galleria verrà chiusa al traffico in direzione Milano, dal km 49,100 al km 44,400, dalle ore 21 di lunedi 8 novembre fino alle 5 del giorno successivo. Invece, in direzione Spluga, la Statale verrà chiusa al traffico giovedi 11 novembre dalle ore 21 alle ore 5 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato tra lo svincolo di Civate km 44,400 e lo svincolo di Pescate km 49,100 lungo la viabilità provinciale con indicazioni sul posto.