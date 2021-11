Chiusura della "Regina": anche il Lecchese tra i percorsi alternativi

Avrà ripercussioni anche sulla viabilità del territorio lecchese la chiusura della Statale 340 "Regina" a Colonno per consentire i lavori utili a costruire la variante della Tremezzina.

Anas darà il via lunedì 29 novembre alle ore 9.30, lavori non-stop 24 ore su 24 fino alle ore 17 del 29 marzo, quando la strada verrà riaperta a doppio senso di circolazione per agevolare i flussi di traffico in occasione dell'inizio della stagione turistica.

Le istituzioni coinvolte (Prefettura di Como, Comuni, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili e Anas) hanno individuato tre percorsi alternativi e agevolazioni economiche per la viabilità sostitutiva. La variante della Tremezzina permetterà un migliore collegamento con la Svizzera, con la Valtellina e la Valchiavenna.

I percorsi alternativi