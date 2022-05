Lavori all'impianto di illuminazione: galleria Dervio chiusa in orario notturno

I tecnici mettono mano alla manutenzione dell'impianto di illuminazione della galleria Dervio lungo la Provinciale 72, necessaria la chiusura in orario notturno.

Il tratto in oggetto va dal pk 80+350 al pk 80+850 nel comune di Dervio. L'intervento fa parte del programma di lavori di manutenzione delle gallerie messi in cantiere dalla Provincia di Lecco e durerà due settimane a eccezione dei weekend.

Nello specifico, la chiusura avverrà dalle ore 21 alle ore 6 nei seguenti periodi: dalla serata di lunedì 13 giugno 2022 alla mattina di giovedì 16 giugno 2022; dalla serata di lunedì 20 giugno 2022 alla mattina di giovedì 23 giugno 2022.

L'ordinanza provinciale n° 14/2022 ha disposto inoltre che il transito dei mezzi sanitari, ambulanze e autoambulanze, sia subordinato alle urgenze/emergenze, a passo d'uomo con dispositivi a luce lampeggiante blu e acustici in funzione, con ingresso in galleria previa comunicazione agli operai per transitare in sicurezza.

Chiude anche la "Santa"

La Provincia di Lecco ha disposto inoltre (con ordinanza n° 13) la chiusura notturna al transito della Strada provinciale 51 "della Santa" a Oggiono dalle 21 di mercoledì 1 giugno alle 6 di giovedì 2 giugno, per esecuzione interventi di manutenzione del piano viabile. Più nel dettaglio, si tratta del rifacimento di alcuni brevi tratti del manto stradale.