Collaudo della rete antincendio, la galleria Melgone chiude una notte

Ennesima chiusura per la galleria in località Melgone sulla "Lariana". La Provincia di Lecco prosegue nei lavori di adeguamento di parte della rete antincendio e idrica nelle gallerie esistenti sulla Ex 583 Lariana e, nello specifico, lungo la galleria Melgone nel comune di Mandello del Lario. Siamo giunti al collaudo della rete antincendio e degli impianti tecnologici realizzati. Per questo si rende necessaria ancora una volta la chiusura totale al traffico veicolare del tratto di strada interessato dai lavori.

La Provincia di Lecco, con ordinanza n° 16/23, ha disposto così la chiusura al transito della Sp Ex 583 Lariana in orario notturno dalle 22.30 alle 5.30 in entrambe le direzioni di marcia, dal PK 42+800 al PK 45+000 circa, in comune di Mandello del Lario (galleria Melgone) a partire dalle ore 22.30 di martedì 18 aprile 2023 sino alle ore 05.30 di mercoledì 19 aprile 2023 in orario notturno.

È ammesso il passaggio di mezzi di soccorso in servizio di emergenza nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.