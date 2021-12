Intesa San Paolo, la chiusura delle filiali si avvicina: “È la ‘desertificazione bancaria’”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

L'imminente chiusura cli alcune filiali di Intesa San Paolo sul territorio - il 13 dicembre chiuderanno i battenti le sedi di Bulciago, Casatenovo, Costa Masnaga, Verderio e quella in viale Montegrappa a Lecco - costituisce l'ennesimo episodio cli progressiva riduzione della presenza di istituti di credito nei piccoli comuni. Il fenomeno della "desertificazione bancaria" - molto spesso al centro delle cronache per la contestuale assenza cli servizi bancari e postali nei paesi più periferici - rappresenta una dinamica preoccupante. Va sottolineato come alla chiusura degli sportelli si accompagni la riduzione del personale bancario: se nel 2015, infatti, i dipendenti superavano le 1450 unità e c'erano 247 filiali, oggi in provincia di Lecco si contano poco meno di 1200 addetti per 183 sportelli bancari.

Questo ridimensionamento, ovviamente, rende sempre meno attrattiva per un giovane diplomato e/o laureato la professione creditizia, tanto più che le banche selezionano profili professionali maggiormente dedicati a servizi centrali e informatici, e sempre meno addetti ai servizi di base e rivolti alla clientela. Le banche, inoltre, sono da sempre un presidio di legalità e di argine ai fenomeni legati all'usura e alla criminalità. Per tutti questi motivi, come Fisac Cgil Lecco crediamo che l'accesso ai servizi finanziari (evoluti e di base) non possa essere lasciato solo ai canali virtuali - spesso limitati da una non sempre ottimale copertura della rete internet, soprattutto nelle zone di montagna - e in mano alle società finanziarie.

Davide Riccardi

Segretario generale Fisac Cgil Lecco