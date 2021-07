Lario Reti Holding posa le nuove tubazioni, la SP49 chiude una notte

Il tratto oggetto dei lavori è fra Via Roncaccio e Via Bachelet: il nuovo impianto di adduzione Civate-Dolzago fiancheggia e attraversa la strada provinciale

Lario reti Holding provvede alla posa della tubazione riguardante la nuova rete di adduzione tra Civate e Dolzago, la Sp49 chiude in orario notturno della Sp49.

È necessario interrompere la circolazione lungo nel tratto nel comune di Oggiono tra la Via Roncaccio e la Via Bachelet, al fine di poter eseguire i lavori di posa tubazione della nuova adduttrice Civate-Dolzago in fiancheggiamento e in attraversamento alla strada provinciale.

Per questo motivo la Provincia di Lecco ha disposto, tramite l'ordinanza n° 56, la chiusura totale al transito della SP49 dal pk 5+000 circa (Via Roncaccio) sino al pk 5+145 circa (rotatoria con via Bachelet) a Oggiono, a partire da lunedì 2 agosto fino a venerdì 6 agosto nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6 del giorno successivo.