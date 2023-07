Consolidamento del ponte: ancora chiusa la "Santa" tra Sirtori e Barzago

Proseguono i lavori sulla SP51 "della Santa" tra Sirtori e Barzago per il consolidamento strutturale del ponte a scavalco della SS342, ma occorre più tempo: per questo motivo la Provincia di Lecco ha disposto la proroga dell'ordinanza di chiusura totale al transito nel tratto di strada tra il pk 10+350 e il pk 10+600 nel comune di Barzago.

I lavori sono scattati alla fine di giugno ma è subentrata la necessità di lavorazioni aggiuntive non preventivate.

La SP51 "della Santa" tra il pk 10+350 (intersezione con via La Santa - civ. 2, in comune di Sirtori, località Bevera) e il pk 10+600 (intersezione con Via Beldosso - civ. 8, in comune di Barzago, Loc. Resempiano) sarà dunque chiusa al traffico veicolare dalle 9 di lunedì 17 luglio 2023 sino alle ore 17.30 di martedì 25 luglio 2023.