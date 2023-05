Lavori urgenti sul ponte ferroviario, chiusa di notte strada tra Lecco e Galbiate

La Ex Sp583 a Galbiate chiude al traffico veicolare in orario notturno causa lavori urgenti.

La Provincia di Lecco ha stabilito attraverso ordinanza il divieto di transito per favorire le opere di manutenzione al binario del ponte ferroviario che scavalca la strada Provinciale, in località Ponte Azzone Visconti.

Per consentire le operazioni in sicurezza agli operai e agli utenti dell'arteria viabilistica, è stata disposta la chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 583 in località ponte Azzone Visconti a Galbiate, dalle 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 maggio.