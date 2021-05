SP66 a Vendrogno chiusa due giorni per opere di messa in sicurezza

La Strada Provinciale 66 di Vendrogno chiude due giorni a causa di lavori di palificazione. Nei giorni scorsi si è verificato il cedimento di un tratto di muratura in fase di consolidamento posto all'interno dell'area di cantiere, con ogni probabilità a causa dell avverse condizioni meteorologiche.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, la Provincia di Lecco ha diramato l'ordinanza n° 35 con cui dispone la chiusura al traffico veicolare della Sp66 dal pk 8+200 al pk 8+300 per le giornate di mercoledì 5 maggio e giovedì 6 maggio dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30.