Chiude la Statale 36 tra gli svincoli di Bellano e Fuentes

Anas ha programmato gli interventi per la manutenzione programmata all'interno delle gallerie lungo la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in provincia di Lecco. Al fine di poter eseguire le lavorazioni in sicurezza è necessario disporre la chiusura della statale dal km 75,280 (svincolo di Bellano) al km 91,600 (svincolo di Trivio di Fuentes) in direzione Sondrio, questa sera - lunedì - dalle ore 21 alle ore 5 di domani, martedì.

In direzione Milano, invece, la statale verrà chiusa al traffico dalle ore 21 di giovedì 27 maggio fino alle ore 6 del giorno successivo.

Durante l'attività di cantiere, il traffico proveniente da Lecco verrà deviato lungo la SP72, con uscita allo svincolo di Bellano e rientro in statale allo Svincolo di Colico Trivio di Fuentes.

Gli interventi nei territori limitrofi

Inoltre, da questa sera fino a giovedi 27, informa Anas, saranno eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energico della galleria "Cuarcino" lungo la strada Statale 708 "Raccordo di Brogeda".

Per consentire lo svolgimento delle attività, il tratto compreso tra il km 2,100 e il km 0,700 in direzione Como sarà chiuso al traffico in orario notturno dalle 21 alle 5 del giorno successivo. Per i veicoli provenienti da Chiasso il traffico verrà deviato, in loco, lungo l'autostrada A9.

Infine, verranno avviati i lavori agli impianti a servizio delle gallerie lungo la strada statale 38 "Dello Stelvio" nei territori comunali di Valdisotto e Bormio in provincia di Sondrio, dal km 86,600 al km 99,700 in entrambe le direzioni. Gli interventi prevedono la manutenzione programmata degli impianti presenti all'interno delle gallerie Le Prese, Verzedo, Sant'Antonio, Tola e Capina.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle maestranze, la strada verrà chiusa al traffico questa sera e la notte di giovedi 27 maggio dalle ore 21 alle ore 5 del giorno successivo. Il traffico veicolare verrà deviato allo svincolo di Le Prese (km 86,600) lungo la strada Provinciale 27, con rientro in statale allo svincolo di Cepina (km 99,700).