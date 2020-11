Il ponte di Olginate chiuso un giorno per prove di carico

Nella giornata di domenica 6 dicembre il "vecchio" ponte di Olginate verrà chiuso al traffico per una giornata allo scopo di rendere possibili le prove di carico per normali verifiche sulla stabilità della struttura. Come reso noto dalla Polizia locale, il "Vittorio Emanuele" - che collega il centro di Olginate con la frazione del Pascolo a Calolzio - sarà interdetto al transito dalle ore 7 alle 18.

I lavori relativi alle prove di carico sono promossi dalla Provincia di Lecco. La scelta del giorno festivo permetterà di limitare i disagi alla viabilità. Per collegarsi tra le due sponde dell'Adda sarà necessario utilizzare il nuovo ponte Cesare Cantù poco più a sud tra Sala e Le Fornasette, oppure proseguire fino a Lecco per percorrere il Manzoni.