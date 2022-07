Statale 36: lavori nelle gallerie di Lecco, la strada chiude. Il calendario

Nuovi lavori lungo la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". Come annunciato da Anas, per consentire i lavori di manutenzione periodica agli impianti all’interno delle gallerie "Attraversamento" e "San Martino", entrambe rintracciabili nel territorio comunale di Lecco, l'azienda pubblica, per mitigare i disagi del traffico, ha programmato la chiusura alternata delle carreggiate esclusivamente in orario notturno. Nel dettaglio, nella notte di domani verrà chiusa la galleria in direzione Milano dal km 55,600 al km 50,600 dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

Chiusure verso Sondrio

Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato allo svincolo "Lecco Malgrate/ Lungolago" al km 55,700 all'interno del territorio comunale di Lecco, con rientro in statale allo svincolo 50,100 "Ingresso Via della Pergola". In direzione Sondrio, invece, andrà dal km 55,600: la Statale verrà chiusa la notte del 28 luglio dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. Il traffico diretto verso la Valtellina verrà deviato allo svincolo "Uscita Lecco Centro" km 50,600, all'interno del comune di Lecco, con rientro in statale al km 55,600 "Ingresso Pradello/Abbadia Lariana".