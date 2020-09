Programmazione interrotta durante l'emergenza Covid, per gli abbonati due ingressi omaggio al Palladium

Due ingressi omaggio al cinema per "rimborsare" l'interruzione della programmazione nel periodo dell'emergenza Coronavirus. Questa la scelta del cinema Palladium di Lecco. «Con la chiusura delle sale cinematografiche avvenuta il 23 febbraio scorso, a seguito del Dpcm che contiene le misure anti Covid 19, la nostra rassegna si è interrotta a metà e sono stati proiettati 5 dei 10 film programmati - ricordano gli operatori della sala situata nel rione di Castello - Per un certo periodo si era coltivata l’idea di rinviare i cinque titoli all’autunno, ma l’andamento della pandemia e in particolare la ridotta capienza della nostra sala ce lo impedisce».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da qui la scelta di attuare questa sorta di compensazione con omaggio per la visione di due film. «A tutti i possessori dell’abbonamento che si presenteranno alla cassa del cinema (si prega di visionare gli orari di apertura nel sito cinemapalladium.com oppure sui social) verranno consegnati due ingressi omaggio, validi per la programmazione di prima visione che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2020 - spiega inoltre lo staff del Palladium - È assolutamente necessario, per motivi fiscali e contabili, che venga consegnato il talloncino dell’abbonamento alla rassegna, senza il quale non sarà possibile procedere alla consegna dei biglietti omaggio. Vi ringraziamo per la pazienza avuta in questi mesi, ma comprenderete senz’altro l’assoluta straordinarietà degli eventi che stiamo vivendo e che ha scompigliato i vostri e i nostri programmi».