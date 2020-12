Un pacco natalizio alla rotonda della Lecco-Bergamo grazie ad associazioni e negozianti del paese

«Dopo il nulla osta della provincia, nel giorno di Santa Lucia abbiamo installato il nostro progetto. Si tratta di un pacco natalizio illuminato montato nella rotonda centrale di Cisano, quella che riunisce le strade dirette verso Lecco, Bergamo e Milano. Il progetto è stato finanziato grazie ad una raccolta fondi con aziende, commercianti e associazioni del paese».

Queste le parole di Gianluca Manighetti, vice presidente della Pro loco, il sodalizio che nei giorni scorsi ha promosso l'iniziativa del pacco natalizio a Cisano. A corredo ci sará un volantino che verrá consegnato nelle case di tutti i Cisanesi contenente i loghi degli "sponsor" con un particolare ringraziamento e il messaggio di auguri che associazioni e negozianti hanno voluto portare ad ogni cittadino.

All'iniziativa ha collaborato anche l'unitá pastorale. Sempre la Pro loco ha inoltre confezionato un piccolo dono per i bambini del paese che hanno scelto di portare la letterina di Santa Lucia in parrocchia, dove il parroco aveva allestito una postazione con la statua della Santa. Le associazioni cisanesi stanno poi lavorando a un altro progetto per il Natale.

