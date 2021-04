I "Cocci solidali" conquistano tutti: migliaia di simpatici vasetti per le vie del paese e non solo

Passeggiando per le vie del paese se ne possono notare davvero tanti nei giardini, sui balconi delle case e lungo le vie. Ma in realtà sono molti di più, alcune migliaia realizzati in quasi due anni e distribuiti in varie località della provincia. Stiamo parlando dei "Cocci solidali di Erve": si tratta di originali e colorati vasetti ideati con l'obiettivo di raccogliere fondi per iniziative di interesse pubblico e sociale.

Raccolti circa 23.000 euro in due anni a scopo solidale

L'idea era stata proposta da alcune volontarie impegnate in oratorio nel maggio del 2019, poi è stato un crescendo con la realizzazione di tantissimi vasetti con volti sorridenti, simpatici pupazzetti con tanto di maglietta del Milan o dell'Atalanta piuttosto che una persona in divisa, una coppia di sposi, oppure ancora ovetti pasquali. Grazie ai "cocci solidali" sono stati raccolti fondi per l'oratorio e per acquistare materiale scolastico consegnato proprio ieri all'asilo e alla primaria del paese alla presenza del sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi.

A raccontarci com'è nata l'iniziativa - diventata poi associazione - è la portavoce Stefania Bolis. Il sodalizio è oggi guidato dal presidente Bernardino Cornara e dal vice Morris Milesi, mentre tra i volontari più attivi e i fondatori ci sono anche Clarissa Arrigoni, Maria Teresa Marchio, Livio Valsecchi e Donatella Valsecchi.

«Nei giorni scorsi abbiamo consegnato tutto il materiale scolatico acquistato con i fondi raccolti grazie ai "Cocci solidali", alle insegnanti e ai bambini delle scuole primaria e dell'infanzia di Erve, alla presenza del nostro presidente e del sindaco, tutto nel pieno rispetto delle norme anticovid - racconta Stefania Bolis - Si tratta di scaffali, arredi e materiale didattico per una somma complessiva di circa 2.000 euro».

«In passato ne avevamo raccolti altri mille per la casa di riposo di Calolzio e nei primi mesi, quando eravano nati nel maggio 2019 per aiutare la parrocchia, circa 20.000 euro allo scopo di riqualificare l'oratorio - prosegue la volontaria - Siamo davvero contenti del grandissimo interesse che sta raccogliendo la nostra iniziativa, nata quasi per gioco per proporre un passatepo ai bambini dell'oratorio stesso. Poi siamo cresciuto davvero tanto, nonostante il covid abbia un po' frenato le attività associative».

«Non solo residenti, anche diversi turisti si uniscono a noi. Ogni famiglia ne ha almeno uno»

Un'iniziativa nata dunque quasi per caso diventata un successo che sta coinvolgendo molte persone: oltre ai fondatori, i nuovi volontari, e soprattutto tanti acquirenti conquistati anche oltre i confini locali dai bellissimi vasetti. A Erve abitano poco più di 800 persone e, come detto, i cocci realizzati in meno di due anni sono già migliaia.

«Non abbiamo un conteggio ufficiale, ma sono sicuramente alcune migliaia, praticamente ogni casa del paese ne ha uno o più di uno - aggiunge Stefania Bolis - Si tratta di vasetti in terracotta che vengono distribuiti ed esposti dopo essere stati lavorati e colorati. Tra i residenti e alcuni turisti, ci aiutano oltre una cinquantina di persone. C'è chi prepara la terracotta, chi assembla i pezzi, chi disegna, chi li colora, per arrivare fino agli addetti alla vendita. I fondi raccolti vanno poi a scopi sociali. Prima del covid, durante la castagnata d'autunno 2019, ne avevamo venduti 250 in un solo giorno».

«Un grazie sincero - conclude l'ervese - va dunque a tutti coloro che ci sostengono. Dopo oratorio e scuola ora penseremo ad altre iniziative di solidarietà. Chi vuole può contattarci tramite la nostra pagina Facebook, in attesa di nuove iniziative in presenza quando sarà possibile organizzarle».