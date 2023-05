A Sala al Barro si aspetta ancora una risposta sulla prossima prima elementare, ma non si rimane con le mani in mano. Nella mattinata di giovedì 11 maggio all'interno dell'asilo di viale Rimembranza si è tenuto un bel momento di condivisione: le mamme hanno potuto prendere parte insieme ai loro figli a una colazione all'interno della scuola dell'infanzia. Considerando tutte le difficoltà figlie del lungo periodo pandemico, per i più grandi è stata anche la prima esperienza in tal senso.

Una colazione fatta “con grande gioia ed emozioni. I bambini hanno accolto le loro mamme con piccole sorprese e con tanto entusiasmo. La totale presenza ha confermato le attese e l'ha reso un apprezzato momento di condivisione. Grazie di cuore a tutte”, fanno sapere le maestre dell'asilo salese.