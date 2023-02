Colico, il Comune ci riprova: nuovo bando per bar e ciclofficina

Il Comune di Colico ci riprova. L'ente amministrato dalla Giunta Gilardi ha pubblicato due nuovi bandi per la concessione d’uso e la gestione del chiosco bar e della ciclofficina realizzati al Parco Cariboni dopo quelli dello scorso anno. Entrambi i locali sono di nuova costruzione ed è richiesto un investimento iniziale per la realizzazione di impianti ed arredi e l'aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione comunale, prendendo in considerazione sia l’offerta economica del canone annuo, sia l’offerta tecnica relativa al progetto di fornitura e posa d'impianti e arredi, ma questa volta la richiesta per l'affitto annuale cala in maniera drastica.

Colico, nuovo bando per bar e ciclofficina a lago

Il canone annuo posto a base di gara per il chiosco bar è di 6.160 euro nei primi 3 anni e di 8.800 euro per la restante durata della convenzione - oltre all'Iva di legge -, molto inferiore rispetto a quello da 10.800 euro annuali dell'aprile 2022. Il canone annuo posto a base di gara per la ciclofficina è di 3.360 euro nei primi 3 anni e di 4.800 euro per la restante durata della convenzione, mentre un anno fa era di 6mila euro. La concessione avrà una durata di nove anni per il bar e di sei anni per la ciclofficina, rinnovabile alle medesime condizioni.

Chi si aggiudicherà la gestione, oltre a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria della struttura e realizzare un sistema di videosorveglianza per la sorveglianza notturna e nel periodo di chiusura, dovrà mantenere le attività aperte al pubblico per almeno sei mesi l'anno, con obbligo di apertura dal 1° aprile al 30 settembre.

Le domande di partecipazione, con le relative offerte, dovranno essere recapitate all'Ufficio Protocollo del Comune di Colico entro le ore 12 di venerdì 31 marzo e la selezione avrà luogo, in seduta pubblica, presso il Comune di Colico alle ore 15.30 dello stesso giorno.

I bandi sono pubblicati all’albo del Comune di Colico e scaricabili al seguente link: https://www.comune.colico.lc.it/index.php/archivio-news/2181-apertura-bandi-per-assegnazione-locali-chiosco-bar-e-ciclo-officinapresso-il-parco-cariboni

Per qualsiasi chiarimento è comunque possibile rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Colico: