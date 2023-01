Il Comune con l'illuminazione pubblica proveniente al 100% da fonti rinnovabili

Il Comune di Colico punta sulle rinnovabili. L'Amministrazione guidata dal sindaco Monica Gilardi ha infatti aderito al Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City Green Light che porterà alla riqualificazione di tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale in ottica green. I lavori partiranno il 1° aprile e il contratto, della durata di 9 anni, prevede la gestione e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, inclusa la fornitura dell’energia elettrica. Gli interventi porteranno a riqualificare la totalità dei 1.725 punti luce presenti sul territorio, garantendo, al termine dell’intervento, un risparmio energetico superiore al 68%, consumi ridotti per più di 495.670,01 kWh e una riduzione delle emissioni pari a 176,21 tonnellate di CO2.

Il servizio include, oltre alla fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, la riqualifica e l’adeguamento normativo di tutti i punti luce tradizionali con sorgenti Led, la condivisione del risparmio energetico, la sostituzione di 5 pali e la messa a norma di 7 quadri elettrici (3 dei quali nuova fornitura) e il telecontrollo di tutti gli impianti con l’adesione al progetto Public Energy Living Lab promosso dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), la manutenzione, la condivisione al 50% dei Titoli di Efficienza Energetica, il servizio di call center h24 e quello di energy management.

Nel territorio comunale 1.725 punti luce

Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune di Colico è composto da 1.725 punti luce, che comprendono illuminazione stradale, elementi d’arredo urbano e illuminazione di strade e monumentale. L’investimento complessivo da parte del privato è di 474mila euro e la fase di sostituzione dei punti luce si svolgerà nel primo anno di servizio.

"Dopo aver perseguito con determinazione l’obiettivo strategico di acquisire la proprietà dei punti luce sul territorio comunale, siamo soddisfatti e orgogliosi di presentate il progetto di rinnovamento del servizio di illuminazione pubblica, che cambia nel segno del risparmio e dell’efficientamento - dichiara il sindaco Monica Gilardi - Rinnovamento grazie al quale funzionalità, innovazione tecnologica, maggiore sicurezza e risparmio diventano, per i cittadini, una concreta realtà".

"Altre innovazioni sono in programma per il futuro"

"Questo corposo ammodernamento dell’infrastruttura di illuminazione pubblica costituisce un tassello importantissimo del piano di efficientamento degli impianti tecnologici comunali - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Marchetti - Recentemente sono stati installati accumulatori solari e resistenze elettriche per il riscaldamento dell’acqua al campo sportivo per massimizzare la resa dell’impianto fotovoltaico, è stato realizzato un impianto di termoregolazione evoluto all’auditorium e altre innovazioni sono in programma per il futuro".

"L'adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 4 - spiega Tomaso Naldi, Business Unit Director Northern Italy di City Green Light - è uno strumento di efficienza che consentirà all'amministrazione di avere risultati immediati in termini di risparmio energetico e le consegnerà, al termine dell'intervento di riqualificazione, impianti di illuminazione pubblica efficientati e riammodernati".