A Colico il Natale entra nel vivo con una domenica da non perdere

Entra nel vivo il programma degli eventi natalizi di Colico. Domenica 19 si svolgerà la Grande Festa delle Associazioni. A partire dalle 10, al Parco Cariboni, saranno aperti i mercatini e verrà inaugurato il villaggio di Babbo Natale con tanti divertimenti per bambini e adulti, come la palestra di arrampicata Cai e l'esibizione trial indoor.

La festa continuerà per tutta la giornata. Alle 15.30, al Palalegnone, merenda con karaoke e baby dance. Questo momento di festa sarà l'occasione per inaugurare un nuovo mezzo della Croce rossa di Colico, prezioso dono per tutte le persone che ne beneficeranno. A seguire, alle 17, accensione dell'albero di Natale al parco e spettacolo di fontane danzanti. La giornata sarà allietata dall'accompagnamento del Corpo Musicale di Villatico e seguita in diretta da Radio Station One.

Il via sabato 18 in musica

Il calendario di eventi natalizi rallegrerà Colico già da sabato 18, con il Concerto di Natale del Corpo Musicale di Villatico, e proseguirà per tutta la settimana con tombolate, concerti, baby dance e l'arrivo di Babbo Natale. I mercatini saranno aperti tutti i giorni fino a Natale e nei festivi fino all'Epifania.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle norme, con obbligo di mascherina, distanziamento e Green pass ove previsto.

Soddisfatti Daniele Bonetti, assessore a Turismo e Commercio, e Arianna Masa, consigliere comunale delegata ai rapporti con le associazioni e alla valorizzazione del territorio: "È un programma che abbiamo fortemente voluto e che cerchiamo di realizzare con impegno ed entusiasmo per rispondere al desiderio dei cittadini di tornare a vivere un Natale in comunità, condividendo momenti lieti" hanno spiegato.

Il sindaco: "Strenna per gli over 70"

Un pensiero ai cittadini più anziani e un apprezzamento per tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione è giunto dal sindaco Monica Gilardi: "Anche quest'anno, nella giornata di sabato 18, verrà distribuita a tutti i cittadini ultrasettantenni una dolce strenna natalizia, con la preziosa collaborazione di Pro loco, Protezione civile e Alpini. Un piccolo ma accorato pensiero. A tutte le associazioni, agli espositori dei mercatini, a tutti i colichesi che vorranno partecipare alla festa di domenica e agli altri eventi, esprimo il sentito ringraziamento dell'Amministrazione e i più sinceri auguri di buon Natale".