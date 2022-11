Mercatini e pista di pattinaggio per accendere il Natale a Colico

Il Natale 2022 a Colico vedrà importanti conferme come i mercatini al Parco Cariboni, le luminarie e diversi eventi. E con essi una grande novità: la pista di pattinaggio su ghiaccio. Lo annunciano il sindaco Monica Gilardi e l'assessore al Turismo Daniele Bonetti presentando le iniziative in programma per le festività.

"Il Natale è un periodo nel quale vogliamo trasmettere serenità e concedere momenti di evasione a tutti,

soprattutto in un momento delicato come questo - commentano Gilardi e Bonetti - Per questo abbiamo deciso di continuare ad illuminare i punti principali del paese con le luminarie, seppure limitandole sia in termini di quantità sia in termini di tempi di accensione. Inoltre, ci saranno, come sempre, tanti eventi e attività per tutti i gusti”.

Confermati quindi i mercatini di Natale nelle casette al Parco Cariboni, questa volta a partire dal 19

novembre e accompagnati ogni weekend da attività di intrattenimento differenti. Si inizia sabato 19

con i sempre tanto apprezzati giochi dei nonni e successivamente con una serie di novità da scoprire di giorno in giorno.

Il calendario degli eventi è in fase di definizione, ci saranno: il Teatro di Andrea Vitali il 3 dicembre, concerti

e laboratori per bambini e adulti, la grande festa delle associazioni il 18 dicembre e altro. Anche i negozi di Colico si stanno preparando al meglio per le feste natalizie e proporranno nuove iniziative.

"Inoltre, per la prima volta a Colico, verrà allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio - aggiungono sindaco e assessore - Siamo certi che questa attrazione, congiuntamente ai mercatini e alle altre iniziative, potrà contribuire ad allietare le festività e a far vivere momenti di svago, coinvolgendo sia i bambini che gli adulti. La pista potrà essere realizzata anche grazie alla disponibilità dei gestori ad investire in Colico accollandosi i costi. L'obiettivo di tutto ciò è far sì che i colichesi possano godersi la loro città e che i turisti e i residenti dei territori limitrofi vogliano visitare Colico anche d’inverno, facendo shopping presso negozi e i mercatini, frequentando bar e ristoranti o sogggiornando sul territorio per il periodo natalizio”.

Per quanto riguarda più nei dettagli giorni e orari, i Mercatini di Natale” verranno allestiti nel Parco Cariboni il 19-20 e il 26-27 novembre dalle ore 9 alle 18. O poi ancora il 3-4; 8-9-10-11; 17-18; 21-22-23-24; 26 dicembre dalle 9 alle 18 e il 1° Gennaio dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sugli eventi sono disponibili su www.visitcolico.it