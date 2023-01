Spunta un soggetto interessato alla gestione: si sblocca lo stallo del Seven Hotel?

Il nuovo anno a Colico inizia con una notizia rassicurante in ambito turistico: potrebbe essere vicina a sbloccarsi, infatti, la vicenda relativa al Seven Hotel bloccata ormai da tre anni.

Lo scorso 29 dicembre 2022 è giunta al protocollo del Comune di Colico comunicazione, da parte dell'istituto Credit Agricole, dell'individuazione di un nuovo soggetto interessato al subentro della gestione della struttura ricettiva.

Gli uffici comunali ora procederanno a verificare che siano soddisfatti i requisiti necessari per il perfezionamento dell'operazione.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco della cittadina dell'Altolario, Monica Gilardi. "Iniziamo il nuovo anno con una concreta possibilità di soluzione di una vicenda complessa e di rilancio di un'area importante di Colico. Per il futuro turistico ricettivo del nostro territorio è un'ottima notizia".

L'annosa vicenda

Il Seven Park Hotel, a 4 stelle, è situato nella zona per lo shopping di Colico vicino al Kite Beach Colico. Il centro del comune altolariano dista una decina di minuti di cammino. Aperto nei primi anni Dieci di questo secolo, ha rappresentato un'eccellenza a livello turistico. A fine 2019 il vecchio gestore decise di chiuderlo e consegnare le chiavi all'attuale Credite Agricole. Da allora, nonostante continui solleciti, non è stato possibile individuare nuovi gestori. Sino all'incoraggiante notizia dello scorso 29 dicembre.