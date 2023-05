Entra nel vivo la ricca stagione di eventi targata Colico

Inizia giugno: finiscono le scuole, comincia l’estate, entra nel vivo la stagione turistica colichese. Il paese dell'alto lago si prepara infatti ad allietare residenti e villeggianti di ogni età. Complice il lungo ponte che apre il mese di giugno, si parte subito con un programma ricco di appuntamenti. Le iniziative sono state presentate dal sindaco Monica Gilardi e dall'assessore al turismo Daniele Bonetti.

Da giovedì 1 a domenica 4, la Carovana del sapore farà tappa sul lungolago di Colico con l’ottava edizione di street food, ricca di novità tutte da scoprire. Nello stesso weekend al Forte Montecchio Nord, il museo della guerra bianca propone la rievocazione storica per poter visitare la fortezza con visite guidate assaporando la quotidianità di inizio ‘900.

Il pranzo all'ombra della torre

Venerdì 2 giugno l’Amministrazione comunale popone invece il pranzo all'ombra della torre di Fontanedo. Un’occasione per vivere in comunità, in uno dei luoghi più suggestivi di Colico, con l’accompagnamento del corpo musicale di Villatico, le celebrazioni della Festa della Repubblica. Nel corso della mattinata sarà consegnata la Costituzione ai diciottenni.

Per i più giovani, 2 giugno dedicato allo sport: Geas Nbcpropone il Vela day, prova gratuita della barca a vela presso il porticciolo di Colico, mentre presso il campo sportivo si svolgerà l’ultima tappa dei Concentramenti S3 organizzata da Fipav con Volley Colico. Per concludere il lungo weekend, domenica 4 alle 15.30, il corpo musicale di Villatico si esibirà in concerto presso il Parco Cariboni.

Gli alunni della scuola superiore presentano l'abbazia di Piona

Martedì 6, all’auditorium Michele Ghisla, i ragazzi dell’istituto superiore Marco Polo presentano l’abbazia di Piona. Venerdì 9, nella chiesa di San Bernardino di Villatico, Anbima Lecco organizza il concerto Flautinsieme. Nel secondo weekend del mese, sabato 10 e domenica 11, gli alpini rallegreranno il paese con i festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione della sezione.

Sabato 17 presso il campo sportivo All Backs e Armr propongono l’evento "Colico per le malattie rare". Domenica 18 Belle epoque sul lago: auto d'epoca e musica di un altro tempo in una cornice suggestiva, proposto da Valyellina veteran car.

Colico in cantina per le vie di Villatico

Sabato 17, venerdì 23 e sabato 24 tornerà poi, con intramontabili conferme e grandi novità, l’attesissima Colcio in cantina per le vie di Villatico. Domenica 25, al Forte di Fuentes, l’assessorato alla cultura, invita tutti a teatro in mostra Como "In arte Liala".

Il prezioso impegno Pro loco

Per concludere il ricchissimo mese, la Pro loco, spina dorsale di tutti gli eventi in calendario, propone: per mercoledì 28 una serata musicale con baby dance e liscio con "orchestra Saverio Masolini", e per domenica 30 una serata glamour con la sfilata di moda, musica e motori. Domenica 11 e domenica 25 si svolgerà anche il mercatino hobby, antiquariato e vintage.

"E siamo solo all’inizio - commentano Gilardi e Bonetti - l’estate è lunga, Colico vi aspetta per accogliervi con tante altre proposte, ottimi prodotti locali e buona musica in una fantastico paesaggio tra lago e monti, tra bellezze storiche e naturali. A Colico, non ci si annoia mai!"