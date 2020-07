In arrivo una colonnina di ricarica e un'auto elettrica per i cittadini

Nei prossimi giorni verrà installata la prima colonnina pubblica di ricarica per veicoli elettrici a Calolziocorte. Il luogo prescelto è il posteggio del poliambulatorio di Sala. Lo ha reso noto l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ghezzi che annuncia inoltre il via libera a una decina di altri punti di ricarica elettrici i quali, in base alle richieste che verranno fatte dalle società erogatrici del servizio, potranno essere posizionati in altrettanti punti della città. L'abbattimento dei costi della Tosap previsto dal Governo all'interno delle misure di sostegno contro la crisi economica legata al covid dovrebbero favorire l'operazione.

Sempre sul fronte della mobilità sostenibile l'Amministrazione attiverà una manifestazione d'interesse per l'acquisto di un'auto elettrica da mettere a disposizione della popolazione. I cittadini che vorranno potranno noleggiarla (ci sarà probabilmente una tariffa calmierata, ma è ancora presto per parlare di costi) per spostarsi non solo sul territorio comunale, ma anche per raggiungere altri luoghi serviti dalla "rete" dei veicoli elettrici: altre città con postazioni di car sharing elettrico, piuttosto che aeroporti o snodi ferroviari.

All'interno di questa operazione potrebbero inoltre essere dismessi alcuni veicoli comunali ormai vetusti, anche nell'ottica della lotta all'inquinamento atmosferico. La nuova auto elettrica dovrebbe essere un veicolo di medie dimensioni tipo una Renault Zoe piuttosto che una Nissan Leaf. Molto dipenderà dalle offerte e dagli accordi con le società che si diranno interessate al progetto di mobilità green targato Calolziocorte.