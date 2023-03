La Coltellerie Sanelli lascia Premana. Ed è un addio che fa inevitabilmente rumore, visto che l'azienda era stata aperta nel 1864 nel famoso comune dell'Alta Valsassina. Ed è la stessa azienda ad annunciare il trasferimento: “Quest’anno, dopo quasi 40 anni, per la Sanelli è giunta l’ora di fare un altro passo molto importante. Sta per essere scritto un altro pezzo di storia”, cosa che dovrebbe avvenire all'ex falegnameria Grattarola di Cortenova: in via Provinciale, 3 sorgeva l'azienda dichiarata fallita il 9 luglio del 2013 per l'impossibilità di far fronte a un'esposizione debitoria quantificata di circa 12 milioni di euro.

“Nella vecchia officina in via Sanelli sono ancora presenti gli antichi magli e i vecchi forni che ogni giorno ci riportano alle nostre radici”, ricorda la Coltellerie Sanelli, spostatasi nel 1987 nello stabilimento di via Risorgimento che “ci ha fatto crescere e di generazione in generazione ci ha portato a essere quello che siamo oggi”.