È Martino Micheli il nuovo direttore della Compagnia delle Opere Lecco Sondrio

Cambio alla Compagnia delle Opere Lecco Sondrio: dal 1° settembre scorso Martino Micheli ha assunto l'incarico di direttore della sede, sostituendo Diana Isacchi che ha ricoperto quel ruolo con in questi anni complicati e che con il mese di luglio ha concluso il suo impegno lavorativo.

Martino Micheli, 32 anni, laureato in Scienze Politiche all'Università Cattolica, con un master in Marketing e Comunicazione audiovisiva, ha lavorato nel settore dell'automazione industriale e da maggio 2021 è entrato nell'organizzazione.

"Il Consiglio direttivo di CdO Lecco Sondrio, in questo modo, conferma l'attenzione alle qualità umane e professionali che hanno sempre caratterizzato il personale della nostra associazione - spiega il presidente Marco Giorgioni - Consapevoli delle particolari situazioni che la nostra comunità e con essa le nostre realtà dovranno affrontare, non può che essere ancora maggiore il nostro impegno perché CdO sia vicina a quanti con responsabilità, continuando a operare nei loro diversi ambiti, lavorativo, educativo o sociale, costruiscono una società più giusta e più buona per tutti. A Diana Isacchi il particolare ringraziamento per l'esperienza che abbiamo avuto modo di fare insieme. A Martino Micheli e a tutto il personale di CdO Lecco Sondrio l'augurio di buon lavoro da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione".

"La persona è il capitale primario di ogni sviluppo"

Queste le parole di Micheli: "Ringrazio il presidente e il Consiglio direttivo per la fiducia accordatami e ai colleghi della struttura per l’accoglienza e il lavoro iniziato insieme in questi mesi - spiega - Compagnia delle Opere è una storica realtà presente a livello nazionale che può dare tanto al territorio e alle sue imprese, soprattutto in questo momento di grande incertezza, ma allo stesso tempo di grandi possibilità per il futuro. CdO Lecco Sondrio, a partire dall'alta Brianza e arrivando fino a Livigno, ha la grande fortuna di interagire e cooperare con territori e realtà diverse. Consapevole che la persona è il capitale primario di ogni sviluppo, sarà mio compito mettermi a disposizione per collaborare e affiancare le imprese, gli artigiani, i professionisti e quanti operano al benessere di tutto il territorio".