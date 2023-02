La festa a sorpresa per il compleanno è una reunion di vecchie glorie del basket

La festa di compleanno a sorpresa diventa la reunion di un gruppo di giocatori di basket per tornare a calcare il parquet ad anni di distanza.

Applausi, lacrimucce ed emozioni martedì sera al centro sportivo di Civate per l'evento organizzato da Sergio Comi, vecchia gloria del basket lecchese, che per celebrare i 40 anni del cognato Marco Pozzi (oggi, giovedì 23 febbraio), anch'egli "baskettaro", ha convocato una trentina di amici che in passato hanno vestito le canotte di Aurora San Francesco e Basket Vercurago, i due club in cui Marco ha sviluppato la propria carriera sportiva.

La "Comi Production", come Sergio ha definito con la sua proverbiale ironia l'organizzazione dell'evento, non ha lesinato dettagli: tutti ex giocatori, due veri arbitri, famiglie al seguito a tifare. Il realismo è stato talmente grande che uno degli amici, come in partita vera, si è procurato la lesione a un tendine del ginocchio ed è stato costretto a recarsi al pronto soccorso.

"Bello riabbracciare gli ex compagni"

"L'unica nota stonata di una serata perfetta - spiega Sergio Comi - Ci dispiace molto per Matteo. La sorpresa a Marco è riuscita alla grande, non si aspettava una festa simile. Sono riuscito a mettere in pista due squadre da 12-13 elementi ciascuna, tutti volti noti dell'Aurora (di cui uno solo gioca ancora, in 1^ divisione a Lissone), e dei Coguari di Vercurago. Sono stato davvero felice di riabbracciare gli ex compagni, si è ritrovato lo zoccolo d'oro di quando ero a mia volta Coguaro. Anni bellissimi. Il fatto che oggi questa squadra non esista più lo ha reso ancora più apprezzabile per tutti".

Il match, disputato su due tempi di 20 minuti senza fermare il cronometro, ha sancito la vittoria delle "Vecchie glorie Vercurago" che hanno così avuto la meglio dellla "Audace Cuore Aurora" 24-20. Dopo l'impegno agonistico - e i soccorsi allo sfortunato giocatore - è stato tempo di un brindisi al festeggiato, con gli immancabili pasticcini per "reintegrare" le fatiche.

"L'essenza di questa runion - chiosa Comi - è stata rivivere lo spogliatoio, cambiarsi insieme, stare in panchina e commentare le scelte dei due arbitri, Baglioni e Negri, che mi hanno fatto il favore di venire e rendere il tutto più serio". E allora auguri, Marco.