Il mattone piace sempre più: in aumento l'acquisto di case come investimento

Il Lecchese è un territorio per investimenti nel settore edilizio? No, ma forse lo sta diventando. È quanto sembra emergere dall'indagine effettuata dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa attraverso le agenzie attive in regione nel 2021. Obiettivo della ricerca è evidenziare il motivo dell'acquisto delle abitazioni e analizzare caratteristiche e scelte di chi compra per investimento.

In provincia di Lecco, capoluogo compreso, nel 2021 il 79% delle compravendite ha riguardato l'abitazione principale, mentre il 21% ha riguardato l'investimento (compresi anche gli acquisti di case vacanza). Rispetto agli ultimi due anni si registra un aumento del tasso di acquisti per investimento, nel 2020 e nel 2019 infatti si fermava intorno al 14%. Numeri, però, in ritardo rispetto ad altre realtà lombarde, per quanto riferite ai singoli capoluoghi e non alla provincia (il dato sulla sola città di Lecco, purtroppo, non è stato elaborato da Tecnocasa).

Nel Lecchese si investe di più nel mattone rispetto al 2020, l'incremento è sensibile, tuttavia nemmeno si sfiorano i livelli registrati in altre realtà come Varese (36,8%), Pavia (31,8%), Bergamo (30,3%), Cremona (23,1%), Milano (22,7%). Sono invece indietro Brescia e Como (13%) e Monza (9,2%).

A Varese il tasso più alto

L'analisi dei capoluoghi lombardi evidenzia come sia Varese la città con il più alto tasso di acquisti per investimento (36,8%), seguita da Pavia (31,8%) e da Bergamo (30,3%). Milano si piazza al quinto posto con il 22,7% di acquisti da parte di investitori, percentuale in calo rispetto al 2019 ed al 2020. Tassi di investimento in crescita a Varese, Pavia e Cremona.

Nel 2021 in Lombardia il 12,3% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente l'85,5% e il 2,1% sul totale delle transazioni. Nel 2019 e nel 2020 il tasso di acquisti per investimento in regione si attestava al 13%, in questo 2021 quindi si registra un leggero calo.

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Lombardia si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 45 e 54 anni (31,6%) e nel 70,1% dei casi si tratta di famiglie. La tipologia più acquistata per investimento è il bilocale con il 44,8% delle scelte, seguito dai trilocali con il 21,8% delle preferenze. In Lombardia l’82,8% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre solo il 17,2% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario.

Negli ultimi due anni non si registrano particolari tendenze per quanto riguarda gli acquisti per investimento: anche nel 2019 e nel 2020, infatti, la fascia di età più attiva sul mercato era quella compresa tra 45 e 54 anni, la tipologia più acquistata era il bilocale e la maggior parte degli acquisti si concludeva in contanti.