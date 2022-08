Sarà un agosto "caldo": a Lecco la cultura non va in vacanza

Ad agosto la cultura lecchese non va in vacanza. Per tutto il mese, in piazza e nei poli culturali lecchesi, troveranno spazio iniziative di vario genere che avranno come filo conduttore la cultura.

Il primo appuntamento del mese, atteso in piazza Garibaldi mercoledì 3 alle 21, è con La Gilda, spettacolo teatrale tratto dalle pagine de La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori, che chiude la rassegna "Altri Percorsi". La settimana prosegue con i concerti della rassegna "Costellazioni Culturali", previsti in piazza Garibaldi alle 21: venerdì 5 suonerà "Khorakandré", un tributo a Fabrizio de André, mentre sabato 6 sarà la volta de "Il fado di Sarajevo" del Damir Imanovic trio, che si colloca nell'ambito del Festival Suoni Mobili - Musicamorfosi: il complesso, originario della Bosnia Erzegovina, è guidato da Damir Imanovic, già vincitore del "Best of Europe" Award di Songlines, il magazine di riferimento della World Music, e porterà sul palco le note del "Sevdah", espressivo genere musicale definito il "Fado del centro Europa".

La settimana successiva - venerdì 12 agosto, in piazza Garibaldi alle ore 21 - per il Festival dei Laghi Lombardi, il concerto della "Treves Blues Band", in attività da più di quarant'anni sotto la guida dell'armonicista Fabio Treves, concluderà la rassegna. In caso di maltempo gli appuntamenti avranno luogo all'auditorium Sorelle Villa (Spazio Teatro Invito) di via Ugo Foscolo, 42. Maggiori informazioni sull'homepage del sito istituzionale del Comune di Lecco.

Mostre agostane

Prosegue per tutto il mese d'agosto l'esposizione "Poetiche. Quotidiano e immaginario nell'arte italiana tra Ottocento e Novecento", ospitata a Palazzo delle Paure; proseguono inoltre le visite guidate con la curatrice Simona Bartolena: appuntamento per mercoledì 31 agosto alle 16, su prenotazione scrivendo a prenotazionimostrapoetiche@gmail.com al costo di 18 euro (biglietto + visita). I poli museali di Palazzo delle Paure, Villa Manzoni e Palazzo Belgiojoso saranno visitabili per l'intero mese, anche nei giorni festivi, compreso Ferragosto: in queste occasioni osservando l'orario di apertura 10-18. Maggiori informazioni sulle tariffe e sugli orari disponibili al sito https://www.museilecco.org.

Infine, nei sabati di agosto, in programma nuove letture dedicate ai più piccoli dal tema "REstate... cattivi!", presso la Biblioteca civica Pozzoli: il 6 alle 16 letture genitore-bambino (0-24 mesi), il 20 alle 10.30 rivolte ai bambini dai 3 ai 5 anni e il 27 alle 10.30 letture 6-10 anni. Per prendere parte alle letture, è necessario prenotarsi contattando ragazzi.biblioteca@comune.lecco.it o lo 0341 481125. Per maggiori informazioni è possibile visitare la sezione News del sito istituzionale del Comune di Lecco.