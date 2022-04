Centro storico Il problema è che questo logo l'abbiamo già visto Il Comune di Lecco ha aperto il sondaggio per scegliere il set di colori e una parte dello slogan. Ma c'è poco del nuovo sventolato a Palazzo Bovara

I loghi di Lecco e Genova: simili, troppo simili

Il logo, di per sè, può piacere o non piacere. "De gustibus non est disputandum", dicevano i latini: sui gusti non si deve discutere. Potremmo magari discutere sul fatto che la popolazione abbia effettivamente la possibilità di partecipare in modo significativo: design già scelto, trequarti dello slogan, o payoff, ("Lecco, land of _") pure, si tratta solo di dire la propria sui colori caldi o quelli freddi da abbinare al design stesso. Veramente poco da poter ancora scegliere, a ben guardare.

Il problema, piuttosto, è un altro. Nel “marchio individuato" e nello "slogan a effetto da spendere nelle campagne promozionali” per “farsi riconoscere a prima vista” c'è poco di tutto ciò. L'operazione di City branding svolta a Genova a partire dal 2012, sul solco tracciato da New York, Londra, Parigi e via dicendo, portò, nel 2014, a presentare il nuovo logo della città. Ne uscì un "Genova, more than this", con linea minimalista e scritta bianca su sfondo rosso. O viceversa, in base alle necessità.

Una linea minimalista che, quantomeno, ricorda da molto vicino quella usata per tracciare il nostro "Lecco, land of _". E, se ve lo steste chiedendo: sì, c'è un legame stretto tra lo Studio 7vicocrema, che sembrerebbe aver cessato la propria attività, e lo Studiowiki, entrambi di Savona, che hanno dato a Genova e Lecco i rispettivi loghi da spendere sul materiale di comunicazione. Diciamo che se lo scopo era quello di distinguersi dalla massa, i due capoluoghi si sono avvicinati di parecchio anche dover senza aspettare di veder sorgere il Terzo valico dei Giovi.



La prima immagine diffusa dal Comune di Lecco

Spesi ventimila euro?

La curiosità è anche quella relativa alla spesa sostenuta dal Comune di Lecco per arrivare a questo risultato. Nel comunicato ufficiale diffuso da Palazzo Bovara non ne sono state riportate e anche nell'albo pretorio non si trovano i documenti relativi all'affidamento. A prendersi la responsabilità di ‘dare le cifre’ è Mauro Piazza, consigliere regionale passato nei mesi scorsi da Forza Italia alla Lega, che le fissa in ben 20mila euro. Decisamente una fattura salata per qualcosa di già visto.