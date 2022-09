Lecco ospite dei "gemelli" di Overijse e Szombathely

In occasione delle ricorrenze cittadine più importanti, è consuetudine che delegazioni ufficiali del Comune di Lecco si rechino in visita alle città gemellate, per rinsaldare i legami socio-culturali alla base delle relazioni che intercorrono tra le diverse città.

Su invito del sindaco Inge Lenseclaes (nella foto a sinistra con il consigliere Valsecchi), alle celebrazioni delle Grape Festivities, svoltesi dal 19 al 21 agosto a Overijse, città belga gemellata con Lecco dal 1981, ha preso parte il consigliere comunale Corrado Valsecchi, portando anche i saluti del presidente del Comitato per i Gemellaggi del Comune di Lecco Giorgio Rusconi.

Nel corso del suo soggiorno, oltre a prendere parte alle manifestazioni legate alla "Festa dell'uva" e alla visita di una cantina vinicola, il consigliere ha avuto occasione di conoscere il centro storico cittadino e i suoi musei, nonché di assistere alla rappresentazione teatrale di un'opera di Justus Lipsius, scrittore e critico nativo di Overijse, fra i più geniali dell'epoca rinascimentale.

Dal 26 al 28 agosto, in occasione del Savaria Historical Carnival di Szombathely, città gemellata con Lecco dal 1995, si sono recati in Ungheria, portando i saluti del sindaco, i consiglieri comunali Cinzia Bettega e Giacomo Zamperini, insieme al presidente del Comitato per i Gemellaggi Giorgio Rusconi, ospiti del sindaco András Nemény (nella foto con i consiglieri Bettega e Zamperini e con il presidente Rusconi).

La manifestazione, riallestita dopo due anni di interruzione, ha animato il centro storico di Szombathely con centinaia di rievocazioni. Nel corso della sua permanenza, la delegazione comunale ha avuto occasione di visitare, tra le altre cose, il Parco Tematico Storico, il Giardino delle Rovine, le Strade dell'Arte e dei Vini e l'Iseum Savariense. A seguire, per la Festa di Lecco, che avrà luogo la prima domenica di ottobre, saranno accolte sulle sponde del Lario le delegazioni delle città gemellate.