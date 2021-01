"Lecco solidale", dal Comune i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Lecco intende garantire il sostegno dei nuclei familiari economicamente più in difficoltà per la situazione economica data dall'emergenza sanitaria da Covid-19 con l'iniziativa "Lecco solidale" che mette a disposizione delle famiglie 256.240,50 euro come risposta urgente ai bisogni dando un sostegno concreto attraverso il riconoscimento di buoni spesa una tantum.

Esercizi commerciali

Il primo passo sarà quello dell'accreditamento: tutti gli esercizi interessati a partecipare all'iniziativa sono invitati a mandare una mail all'indirizzo leccosolidale@comune.lecco.it indicando la propria ragione sociale e un numero di telefono a cui saranno successivamente contattati per illustrare modalità di registrazione sulla piattaforma e le modalità di rendicontazione dei voucher per permettere relativo pagamento.

La registrazione e l'accettazione dei buoni non ha costi per il negozio che vi aderisce;

ogni buono incassato riporta un codice univoco che deve essere caricato sulla piattaforma online da parte del singolo punto-vendita;

il pagamento dei voucher rendicontati avverrà entro 10 giorni lavorativi;

l'incasso dei Buoni Spesa non prevede alcuna commissione a carico dell'esercizio commerciale;

l'impresa sociale Girasole gestirà l’ingresso in piattaforma dei fornitori, formandoli all'utilizzo del portale e sulle modalità di incasso dei Buoni;

a tutti i punti-vendita che aderiranno alla rete del progetto "Lecco Solidale" verrà fornito materiale informativo e pubblicitario che potrà essere esposto in negozio.

La fase di accreditamento terminerà il 31 gennaio 2021.

Famiglie

L'assegnazione dei buoni spesa seguirà due criteri-chiave: una valutazione dell'indice Isee della famiglia o l'emergere di nuove situazioni economiche di difficoltà, prevalentemente dovute all'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa a causa della pandemia. L'importo del buono spesa, variabile a seconda della composizione del nucleo familiare, è pari a euro 100 per ogni componente, elevato di euro 60 per la presenza di almeno un minore fino a 3 anni, fino a un massimo di euro 660. Le richieste potranno essere inoltrate solo da lunedì 11 gennaio 2021, fino a esaurimento fondi.

Le modalità di spesa

I buoni spesa saranno erogati sotto forma di voucher cartaceo con taglio da euro 20 e potranno essere spesi per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità - comprese farmacie e parafarmacie - con questa modalità:

in qualsiasi negozio aderente l’iniziativa (circuito 1: 60% dell’ammontare complessivo del buono spesa riconosciuto);

solo negozi di vicinato - (circuito 2: 40% dell’ammontare complessivo del buono spesa riconosciuto).

Il buono di euro 60 riconosciuto per i bambini fino ai 3 anni può essere utilizzato in qualsiasi negozio aderente all'iniziativa (circuito 1).

I buoni verranno consegnati a domicilio dalla metà del mese di febbraio, attraverso il coinvolgimento delle realtà associative del territorio. La scadenza dell'utilizzo dei voucher è prevista per il 30 giugno 2021.

Per tutte le informazioni sui criteri di assegnazione dei buoni, sulle modalità di presentazione della domanda e sui documenti necessari per la presentazione della domanda è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Lecco.