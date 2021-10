Rigenerare l'ex 'Popolare', ma come? In piazza Garibaldi forse va il Comune

Il Comune di Lecco si sposta in via Marco d'Oggiono. O forse no. Nonostante l'atto notarile firmato a fine 2018, infatti, l'Amministrazione potrebbe non entrare mai nel palazzo dove attualmente si trova l'Ecosportello, un tempo sede del Polo di Lecco del Politecnico di Milano. Il motivo è di facile descrizione: nelle intenzioni della Giunta Gattinoni ci sarebbe la volontà di trasferire uffici e attività nel palazzo di piazza Garibaldi che fu sede della Banca Popolare di Lecco prima e della Deutsche Bank poi, chiuso da lunedì 5 settembre 2011, ovvero da quando avvenne il trasferimento degli sportelli nella vicinissima piazza Mazzini.

In piazza Garibaldi va il Comune

Chiaramente, delle due l'una: l'immobile di via Marco d'Oggiono dovrebbe essere messo in vendita tramite l'inserimento nel piano alienazioni che sarà votato il 2 novembre. I costi finali dovrebbero essere simili: quello comprato a fine 2018 è uno stabile dal valore di 5.770.000 euro, com'era stato reso noto dallo stesso Comune dopo la firma dell'atto notarile di cui sopra, oltre a quelli che sarebbero necessari per la ristrutturazione da operare sia al suo interno che a Palazzo Bovara, dove sarebbero rimasti alcuni uffici. Così facendo, invece, al centralissimo palazzo, inserito nella lista per la rigenerazione urbana, sarebbe data nuova vita e l'attività non sarebbe "spacchettata" su due sedi. Ma per ora siamo ancora nel campo delle ipotesi.