Il comune di Lecco ricorda Francesco Duzioni, leggenda bluceleste

Il Comune di Lecco omaggia la figura di uno dei più grandi calciatori ad avere indossato la maglia bluceleste: Francesco Duzioni, scomparso a Verdello lo scorso 4 luglio all'età di 93 anni, vera leggenda della Calcio Lecco.

"Storico giocatore della Calcio Lecco 1912 - scrive l'Amministrazione comunale in una nota ufficiale - Francesco Duzioni fu tra i grandi protagonisti della squadra cittadina tra il 1953 e il 1964, indossando anche la fascia di Capitano. Con 357 presenze e 6 gol in bluceleste, Duzioni detiene due primati: la presenza in 68 partite su 68 nei campionati '60-'61 e '61-'62, stabilendo il record di presenze in serie A con il Lecco, e l'aver segnato due reti alla Juventus in serie A (unico bluceleste)".

L'Amministrazione comunale di Lecco esprime la sua vicinanza alla moglie Carla, alla famiglia tutta e alla comunità dei tifosi che lo ricorda tra gli indimenticabili giocatori del Lecco.