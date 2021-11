Il Comune di Mandello salva plastico del pontile dalla discarica: "Ne faremo un simbolo"

Un suggestivo plastico raffigurante il pontile di attracco del battello di Mandello e Piazza Italia è stato salvato dalla discarica: a farsi carico del modellino, delle dimensioni di 220 x 120 centimetri, è stata direttamente l'Amministrazione comunale che intende farne un simbolo del paese e, perché no, portarlo con sé a fiere ed eventi turistici.

Il modellino, realizzato artigianalmente, arricchito da fabbricati circostanti e curato nei minimi dettagli con tanto di illuminazione, si trova ora in Comune in attesa di capire quale sarà la sua destinazione definitiva.

Il tutto è nato dall'inserzione pubblicata dell'ex sindaco di Lierna Giacomo Bonesatti su un gruppo Facebook, nella quale si annunciava l'intenzione di regalare il plastico, altrimenti destinato alla discarica.

"Il consigliere Luisella Aliprandi lo ha visto e ha subito deciso di recuperarlo - spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - Eliminarlo sarebbe stato un grande peccato. Si tratta di scegliere una location ideale per posizionarlo e valorizzarlo, magari un luogo pubblico. La prima ipotesi che ci è venuta in mente è l'Infopoint proprio all'Imbarcadero, sempre che sia confermato in quello stabile anche nel 2022. Altrimenti chiederemo a qualche commerciante della zona di darci una mano a trovare una collocazione in cui possa essere visibile. Ulteriore ipotesi è farne uno strumento di promozione per rappresentare il nostro territorio. Sicuramente - prosegue Fasoli - faremo il possibile per utilizzarlo, è molto carino e raffigura una piazza divenuta ormai iconica, con la caratteristica copertura originale dell'Imbarcadero che qualche anno fa è stata ricollocata grazie al grande lavoro dell'associazione Compagnia del pontile".