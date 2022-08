Colico e Varenna alle spalle di Lecco tra i comuni più presenti sul web

Qual è il paese della provincia di Lecco più presente sul web? Per gioco abbiamo provato a inserire, nel campo di ricerca del più celebre motore di ricerca al mondo, il nome di ciascuno degli 84 comuni, alla ricerca di quelli che vantano su internet il maggior numero di voci correlate.

Va specificato che nella ricerca, dove ci possa essere ambiguità con altre parole (esempio: Calco), abbiamo specificato "comune" per restringere il campo. Ovviamente ciò può penalizzare alcuni paesi, ma l'opportunità di utilizzare la stringa "XXX comune" (dove "XXX" è il nome del paese) per tutti, forse più omogenea, avrebbe ristretto in maniera eccessiva il numero dei risultati.

La top ten

1 Lecco 12.000.000 2 Colico 6.420.000 3 Varenna 5.750.000 4 Merate 5.200.000 5 Oggiono 3.080.000 6 Ballabio 2.810.000 7 Bellano 2.680.000 8 Paderno d'Adda 2.540.000 9 Mandello del Lario 2.170.000 10 Molteno 2.120.000

Come prevedibile il comune con più voci è Lecco, 12 milioni. Circa il doppo di Colico, che tra le sue attrazioni può vantare l'abbazia di Piona, i forti militari Montecchio e Fuentes, oltre a numerose aziende e centri commerciali; Colico è inoltre importante crocevia di ferrovia, Strade Statali e rappresenta il vertice settentrionale del Lago di Como.

Sul terzo gradino del podio c'è Varenna, meta di viaggio conosciuta in tutto il mondo, con la "passeggiata degli innamorati", le sue ville storiche e di pregio, i tanti operatori turistici.

Nella top ten Merate, seconda città più grande della provincia alle spalle del capoluogo, Oggiono, Ballabio, Bellano, Paderno, Mandello e Molteno, ciascuna con buoni motivi per avere un così alto numero di voci sul web (tutte oltre i 2 milioni).

La tabella complessiva