I personaggi "Goofi" venduti da Conad sostengono i reparti pediatrici

Iniziativa di collezionamento sostenibile con la partnership tra Conad e l'azienda marchigiana Goofi by Egan: parte del ricavato nei punti vendita lecchesi finanzierà progetti dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

È stata presentata mercoledì 9 novembre la nuova iniziativa di Conad in partnership con l'azienda marchigiana che afferma la sua filosofia armonizzando lo sviluppo produttivo con l'unicità e la peculiarità del prodotto. Fino all'11 dicembre i clienti Conad, con un contributo di 1,90 euro ogni 15 di spesa, potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi Goofi by Egan ispirati a personaggi famosi a tema gufo per l'addobbo e la decorazione, tutti realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionati in buste singole realizzate con carta FSC.

Interessati sei nosocomi

Per ogni premio distribuito, Conad Centro Nord devolverà 50 centesimi a favore di sei ospedali presenti nei territori in cui opera per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile. In particolare, Conad Centro Nord sosterrà: l'Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l'Ospedale dei bambini "Pietro Barilla" di Parma, l'Ospedale di Piacenza, l'Ospedale dei Bambini di Brescia, l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano. Per le province di Bergamo, Lecco e Sondrio i fondi raccolti verranno destinati a sostegno del progetto Giocamico dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Alla presentazione, in rappresentanza di Conad Centro Nord, sono intervenuti Ivo Gualandris, socio del Conad Superstore di via Carducci a Bergamo e la responsabile delle relazioni esterne di Conad Centro Nord Veronica Corchia. Sono stati loro ad illustrare valori ispiratori dell'iniziativa:"L'impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell'ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad 'Sosteniamo il futuro', basato su tre dimensioni fondamentali dell'agire quotidiano dell'insegna: rispetto dell'ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano".

"Giocamico parte integrante delle cure"

"Quando Giocamico ha preso avvio, ormai dieci anni or sono, eravamo orgogliosi di realizzare poche centinaia di interventi. Oggi gli interventi sono più di mille all'anno - ha spiegato Maria Simonetta Spada, direttore della Psicologia dell'Asst Papa Giovanni XXIII - Nel 2022 i dati mostrano, considerando la proiezione sull'intero anno, un importante incremento dell'attività rispetto al 2021, che aveva già visto un numero doppio di prestazioni confrontate con l'anno precedente, permeato dai limiti della pandemia Covid-19. In quest'ultimo anno si è implementata, inoltre, una collaborazione strutturata con le Unità di Radiologia e Medicina Nucleare. Sono decisamente aumentati i colloqui direttamente con i bambini e questo ci fa pensare a Giocamico come parte integrante del percorso di cura volto a riconoscere la centralità del piccolo paziente e l’importanza che assuma il ruolo più attivo possibile nel suo percorso di cura".

Questa la dichiarazione di Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord: "Anche quest'anno siamo fieri e orgogliosi di sostenere i reparti pediatrici degli ospedali del nostro territorio con una iniziativa di collezionamento sostenibile. È frutto della collaborazione sinergica tra la nostra Cooperativa, i nostri soci e i nostri clienti. Si tratta di un ulteriore impegno a supporto dei territori e del tessuto sociale in cui operiamo come per la cultura, per lo sport e per la sostenibilità, sempre volti al benessere delle Comunità in cui operiamo".