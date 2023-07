Sala al Barro, pienone per il secondo concerto all'alba

Domenica in musica a Sala al Barro. Il 9 luglio è andato in scena, all'interno del cortile di Villa Bertarelli, il secondo appuntamento con la rassegna dedicata ai "Concerti all'alba", organizzato dall'assessorato alla cultura del Comune di Galbiate. A esibirsi il trio "No Borders", musica senza confini, i quali hanno presentato un repertorio di brani dalla musica balcanica al tango argentino, brani di altissimo livello, meravigliosamente interpretati, dai componenti del trio, Giorgia Sallustio alla voce, Francesco Chimienti clarinetto, Pino Bifano chitarra.

Altissima la partecipazione del pubblico: “Di fatto è un chiaro segno di gradimento verso la proposta”. Erano presenti il sindaco Piergiovanni Montanelli - “Serve coraggio per proporre iniziative di questo tipo, coraggio che l'amministrazione comunale dimostra di avere” -, l'assessore alla Cultura Franco Limonta, che ha ricordato oltre agli altri appuntamenti con i concerti, l'avvio di corsi di strumento musicale, per qualsiasi età , corsi che inizieranno il prossimo settembre, con il modulo di preiscrizione presente sul sito del Comune di Galbiate. Sul posto anche la presidente del Parco Monte Barro Paola Golfari, che ha ricordato il servizio navetta gratuito offerto dal Parco Monte Barro e dal Comune che parte dalla locale autostazione.

Prossimo appuntamento fissato per il 23 luglio, ore 6, a Villa Vergano per l'ultimo appuntamento della rassegna.