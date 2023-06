Sala al Barro si è risvegliata con la musica barocca

Buon riscontro per il primo concerto all'alba di Sala al Barro. Alle 6 di domenica 25 giugno è scattato il primo dei tre momenti organizzati dall'amministrazione comunale di Galbiate. Si è esibito il "Trio Pro Musica", proponendo un repertorio di brani del periodo barocco.

“Ottima la presenza e l'interesse da parte del pubblico, che per il secondo anno, confermano il successo e l'apprezzamento dell'iniziativa”, spiega l'assessorato alla cultura galbiatese. Prossimo appuntamento fissato per il 9 luglio a Galbiate, presso Villa Bertarelli, con i No Borders.