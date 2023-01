Già tutto esaurito per il concerto di Irene Grandi a Lecco

Manca più di un mese all'evento, ma i biglietti per il concerto di Irene Grandi sono già tutti esauriti. Lo ha reso noto il Comune di Lecco, ricordando che l'evento "IO in Blues" si terrà sabato 25 febbraio alle ore 21 all'auditorium Casa dell'Economia: "I biglietti per il concerto di Irene Grandi sono terminati. Segnaliamo al contempo che restano ancora delle disponibilità per alcuni degli altri appuntamenti in programma per le rassegne della Stagione Teatrale 2022-2023 del Comune di Lecco".

Il pubblico lecchese non vede quindi l'ora di applaudire Il Blues re-interpretato dall'autrice di "In vacanza da una vita", "Bruci la città", "Se mi vuoi" e altri celebri brani: Irene Grandi renderà omaggio ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali. "IO in Blues" è anche un tributo alle radici di Irene - nella foto tratta dal sito internet dell'artista - alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco. Sarà un concerto fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni '60 fino ai '90, canzoni che sono blues nell'anima.