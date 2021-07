Maltempo in arriva, cambiano sede e orario del primo concerto di Lecco Jazz Festival

Andrà in scena domani sera il primo concerto della rassegna Lecco Jazz Festival all'interno del programma degli eventi estivi organizzati dal Servizio Turismo e Cultura del Comune di Lecco: in città arriva Lakeetra Knowles insieme alla Music Train Band composta da Ettore Cappelletti (chitarra), Pablo Leoni (batteria), Paolo Legramandi (basso), Alessandro Diaferio (chitarra) e Francesco Buonomo (tastiere).

Il concerto, inizialmente previsto alle 21 sul nuovo palco di Piazza Garibaldi, cambia location a causa delle previsioni meteo avverse: la nuova sede è l'Auditorium della Casa dell'Economia in Via Tonale, 30, in programma sempre martedì 13 luglio. L'ingressò, libero e senza prenotazione, sarà consentito dalle 20.30 e limitato rigorosamente a 100 persone.

La biografia

Lakeetra Knowles, cantante originaria dell’Arkansas, ha cominciato a undici anni a calcare il palcoscenico facendo notevole esperienza come attrice nel teatro di Broadway, in televisione e radio e come cantante gospel e soul nei musical. Lakeetra Knowles ha intrapreso un intenso cammino musicale in cui le sonorità del blues, del soul coesistono in un repertorio fatto di brani originali, nonché rivisitazioni molto personali di grandi autori americani. La cantante ha recentemente ottenuto un terzo posto al Sanremo Rock and Trend Festival 2020, su diecimila concorrenti. Knowles vanta già partecipazioni in importanti festival quali il Narcao Blues Festival, il Trasimeno Blues Festival, il Macchia Blues Festival, il Lodi Blues Festival al fianco di artisti del calibro di Walter Washington e la Treves Blues Band.